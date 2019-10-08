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Мстительный кот спихнул в бассейн укусившего его сородича (видео)

19:00 8 октября 2019 665
Мстительный кот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американка Лора Ли разместила в сети забавные видео. «Мой кот вернулся домой совершенно мокрым. Я провела расследование и вот что выяснила», — пишет женщина в посте к первому видео, которое снято камерой видеонаблюдения. На нем видно, что кот мирно сидит на краю бассейна, когда к нему подкрадывается другой кот и неожиданно быстро сталкивает его в воду и удирает с места преступления.

«Дальнейшее расследование показало, что это была спланированная месть», — пишет хозяйка обоих животных. На выложенном ею видео, снятом ранее в тот же день, видно, как кот, которого спихнули в воду, кусает за зад своего товарища. Тот, как видно, оказался злопамятным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коту пришлось ставить капельницу после оргии с пятью кошками в отеле для животных.

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