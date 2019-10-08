Украинцам могут разрешить получать права без обучения в автошколе

Общество и люди

В Украине хотят существенно изменить правила получения водительских прав. С такой инициативой выступили парламентарии от фракции «Слуга народа».

Проект закона № 2201, который внесен в Раду, предлагает реформировать нынешнюю методику обучения будущих водителей и содержит 2 ключевых изменения:

1. Учить правила дорожного движения украинцы смогут самостоятельно, не обращаясь в сертифицированные учебные заведения.

Авторы уверяют, что в современном мире заставлять людей ходить в автошколы совсем необязательно. К тому же, такая норма прямо нарушает права отдельных категорий граждан, например, женщин в декрете. Подобная практика существует в ряде европейских стран и хорошо себя зарекомендовала, считают депутаты.

2. Приступать к практическим занятиям на дорогах общего пользования украинцы должны только после получения свидетельства об успешном прохождении теоретического экзамена. А в случае провала, те из учеников, кто изучал правила самостоятельно, смогут пройти повторный тест только через 3 месяца.

Здесь инициаторы законопроекта ссылаются на тот факт, что даже в автошколах новички садятся за руль только через 2 недели после начала теоретических занятий. К тому времени, говорят депутаты, большинство из них толком не знает даже знаков дорожного движения.

Напомним, что автошколы страны ежегодно выпускают на дороги около 40 тысяч новых водителей, которые, по мнению авторов, несут угрозу другим участникам движения. В аварии попадают не только водители-любители, но и профессионалы.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинское правительство работает над запуском цифровых водительских удостоверений, так что водителям для передвижения по стране не обязательно будет иметь при себе права.

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