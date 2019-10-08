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К чему готовиться: гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
Четверг, 10 октября, — день, когда стоит позаботиться о себе и не тратить нервы на мелочные обиды.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Коллеги обидятся на вас, а причиной станет успех или повышение. Не обращайте внимания на косые взгляды.
Телец
Может порадовать ряд новостей, полученных с помощью электронных средств массовой информации.
Близнецы
Если вы хотите найти работу, рекомендуется максимально грамотно составить свое резюме
Рак
Хороший день для получения нового профессионального опыта, а также для обмена подарками и комплиментами.
Лев
Львы сегодня рискуют проявить беспечность по отношению к финансовой сфере.
Дева
Не стоит заниматься покупкой вещей, предназначенных для интерьера. Также не занимайтесь самолечением.
Весы
Хороший день для принятия окончательного решения относительно личной судьбы или какой-то ценной покупки.
Скорпион
Ваша подозрительность поможет не стать жертвой обманщиков и сохранить кошелек.
Стрелец
Сегодня удачно решится вопрос, связанный с разделом имущества, с обменом недвижимости или с оформлением документов.
Козерог
Звезды напоминают: если вы влюблены, не рекомендуется изводить потенциальную половинку ревностью или истерикой.
Водолей
Стоит уделить время уборке в личном пространстве, навести порядок в шкафах, а также подумать о смене работы.
Рыбы
Возможен кризис в сфере любовных привязанностей. Разберитесь в себе, и только потом пытайтесь наладить отношения
Удачного вам дня!
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