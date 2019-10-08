Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 10 октября, — день, когда стоит позаботиться о себе и не тратить нервы на мелочные обиды.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Коллеги обидятся на вас, а причиной станет успех или повышение. Не обращайте внимания на косые взгляды.

Телец

Может порадовать ряд новостей, полученных с помощью электронных средств массовой информации.

Близнецы

Если вы хотите найти работу, рекомендуется максимально грамотно составить свое резюме

Рак

Хороший день для получения нового профессионального опыта, а также для обмена подарками и комплиментами.

Лев

Львы сегодня рискуют проявить беспечность по отношению к финансовой сфере.

Дева

Не стоит заниматься покупкой вещей, предназначенных для интерьера. Также не занимайтесь самолечением.

Весы

Хороший день для принятия окончательного решения относительно личной судьбы или какой-то ценной покупки.

Скорпион

Ваша подозрительность поможет не стать жертвой обманщиков и сохранить кошелек.

Стрелец

Сегодня удачно решится вопрос, связанный с разделом имущества, с обменом недвижимости или с оформлением документов.

Козерог

Звезды напоминают: если вы влюблены, не рекомендуется изводить потенциальную половинку ревностью или истерикой.

Водолей

Стоит уделить время уборке в личном пространстве, навести порядок в шкафах, а также подумать о смене работы.

Рыбы

Возможен кризис в сфере любовных привязанностей. Разберитесь в себе, и только потом пытайтесь наладить отношения

Удачного вам дня!

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