Стиль жизни

Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 11 октября, — хороший день и для работы, и для отдыха.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит во что бы то ни стало закончить тот самый проект, чьи сроки уже поджимают.

Телец

Тельцы могут стать жертвой чьих-то козней или интриг. Плохой день больших перемен в личных или профессиональных делах.

Близнецы

Не очень удачный день для крупных покупок, для переезда и для начала диеты.

Рак

Совет звезд: прежде, чем оформлять новый кредит, задумайтесь о последствиях этого шага.

Лев

Не выплескивайте раздражение на близких людей (особенно на представителей старшего и младшего возраста).

Дева

Девам не следует слишком спешить с дорогими покупками. Возможен непростой разговор относительно бизнеса, семьи или работы.

Весы

Не забывайте, что после ударных трудов надо полноценно расслабиться, но без вреда для здоровья.

Скорпион

Возможен приятный презент, полученный от малознакомого человека. Вечер стоит провести в кругу близких людей.

Стрелец

Хороший день для крупных домашних реформ, для переезда на другую жилплощадь, а также для поиска новых инвесторов

Козерог

Звезды советуют Козерогам на работе вести себя более дружелюбно и раскрепощенно.

Водолей

Не стоит планировать на пятницу дела по хозяйству, визиты гостей или поездку на дальнее расстояние.

Рыбы

Если вы не хотите иметь врагов среди друзей, то сделайте все, чтобы о ваших победах знали только единицы самых близких людей.

Удачного вам дня!

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