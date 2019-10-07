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«Держал в руке руку»: сеть плачет над постами о любви мужа умершей актрисы Куклиной

10:07 7 октября 2019 661
Марина Куклина-Май
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Муж украинской актрисы Марины Куклиной-Май, которая умерла 5 октября, Андрей Май-Малахов растрогал сеть своими постами о любви к жене.

Семья знала о болезни актрисы давно, как и друзья. Коллеги и знакомые поддерживали Андрея и собирали деньги на лечение, хотя родные и не просили о помощи.

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В своих постах все это время Май-Малахов писал о любви, вспоминал о прошлом, отмечал, как ему тяжело быть сильным.

«Днем я провалился в сон. Держал в руке руку Марину, второй опершись о барьер кровати, и отключился. Мы оба заснули. И встретились. В Париже», — написал он несколько недель назад.

Куклина

А 12 сентября пара отметила 11-ую годовщину свадьбы. К публикации об этом мужчина прикрепил два фото, на одном из них две руки — его и больной жены.

Куклина

Напомним, что ранее коллеги и знакомые актрисы написали свои воспоминания о ней.

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