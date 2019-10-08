Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Звезды предупреждают: если вы по субботам работаете, употребляйте алкоголь умеренно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды обещают: задуманное в личной жизни Овна реализуется с максимальным успехом.

Телец

День идеален для домашних дел, поездки и свидания. Родные люди помогут справиться с проблемами.

Близнецы

Звезды обещают Близнецам приятную поездку вместе с давним другом. Вечер следует посвятить отдыху в кругу родных людей.

Рак

Вы можете покорить всех людей на вечеринке и обрести среди них массу новых друзей или романтических поклонников

Лев

Львам сегодня придется бороться с собственными слабостями и противостоять соблазнам

Дева

Хороший день для семейных пар, которые давно хотели побыть наедине друг с другом.

Весы

Вам сегодня везет. Влиятельный друг протянет Весам руку помощи, особенно, если она потребуется в финансовом плане.

Скорпион

Вы сможете понравиться влиятельным людям, которые помогут вам в делах.

Стрелец

Звезды советуют сегодня расслабиться. Просто плывите по течению и наблюдайте за развитием событий.

Козерог

Козероги узнают чужую тайну, о которой захочется рассказать всем, но не спешите.

Водолей

Звезды советуют отправляться на вечеринку и общаться с новыми людьми — они смогут предложить хорошие идеи.

Рыбы

Хороший день для благих поступков, занятий творчеством, изучения иностранного языка, экскурсий и других способов расширения кругозора.

Удачного вам дня!

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