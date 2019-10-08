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Что обещают звезды: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака
Звезды предупреждают: если вы по субботам работаете, употребляйте алкоголь умеренно.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Звезды обещают: задуманное в личной жизни Овна реализуется с максимальным успехом.
Телец
День идеален для домашних дел, поездки и свидания. Родные люди помогут справиться с проблемами.
Близнецы
Звезды обещают Близнецам приятную поездку вместе с давним другом. Вечер следует посвятить отдыху в кругу родных людей.
Рак
Вы можете покорить всех людей на вечеринке и обрести среди них массу новых друзей или романтических поклонников
Лев
Львам сегодня придется бороться с собственными слабостями и противостоять соблазнам
Дева
Хороший день для семейных пар, которые давно хотели побыть наедине друг с другом.
Весы
Вам сегодня везет. Влиятельный друг протянет Весам руку помощи, особенно, если она потребуется в финансовом плане.
Скорпион
Вы сможете понравиться влиятельным людям, которые помогут вам в делах.
Стрелец
Звезды советуют сегодня расслабиться. Просто плывите по течению и наблюдайте за развитием событий.
Козерог
Козероги узнают чужую тайну, о которой захочется рассказать всем, но не спешите.
Водолей
Звезды советуют отправляться на вечеринку и общаться с новыми людьми — они смогут предложить хорошие идеи.
Рыбы
Хороший день для благих поступков, занятий творчеством, изучения иностранного языка, экскурсий и других способов расширения кругозора.
Удачного вам дня!
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