Шоу-бизнес

Почему Заворотнюк выписали из больницы: онколог назвал несколько причин

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, выписали из больницы не просто так.

Врач-онколог РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов назвал несколько вероятных причин выписки в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, одной из наиболее вероятных причин выписки является неэффективное лечение звезды. В частной клинике (не профильной) Заворотнюк лежит уже давно, а улучшения нет.

Врач считает, что выписка свидетельствует либо о том, что лечение не помогает, либо специалисты приняли это решение, дабы дать пациенту перерыв.

Он также добавил, что по примерным подсчетам, люди с диагнозом «глиобластома» живут не более двух лет. И если диагноз поставлен давно, то пациента выписывают (по его желанию), так как ему уже нельзя помочь.

Отметим, что, по слухам, Заворотнюк перевели в другую клинику, но некоторые СМИ пишут, что «выписали домой».

Напомним, что ранее в сети появились слухи о смерти Заворотнюк, которые опровергла директор актрисы. Семья Заворотнюк хранит молчание.

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