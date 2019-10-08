- 21:53 Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО американца Крейга Ленга
- 21:19 Падение с моста могло быть не случайным: открылись шокирующие подробности спасения ребенка на Житомирщине
- 21:13 Почему Заворотнюк выписали из больницы: онколог назвал несколько причин
- 20:38 Правозащитники потеряли связь с двумя украинскими узниками Кремля: Москалькову просят помочь
- 20:35 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 20:27 Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто
- 20:03 Зверски избитый экс-тренер Усика и Кличко попал в больницу с инсультом
- 20:02 И снится рокот космодрома: в Одесской мэрии тоже хотят осваивать космос
- 19:38 Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции: что происходит
- 19:21 Не получит 100 миллионов: Алибасов проиграл суд против «Крота»
- 19:17 «Захар Беркут» с Робертом Патриком и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:09 Пойдут к Зеленскому: шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате
Почему Заворотнюк выписали из больницы: онколог назвал несколько причин
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, выписали из больницы не просто так.
Врач-онколог РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов назвал несколько вероятных причин выписки в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, одной из наиболее вероятных причин выписки является неэффективное лечение звезды. В частной клинике (не профильной) Заворотнюк лежит уже давно, а улучшения нет.
Врач считает, что выписка свидетельствует либо о том, что лечение не помогает, либо специалисты приняли это решение, дабы дать пациенту перерыв.
Он также добавил, что по примерным подсчетам, люди с диагнозом «глиобластома» живут не более двух лет. И если диагноз поставлен давно, то пациента выписывают (по его желанию), так как ему уже нельзя помочь.
Отметим, что, по слухам, Заворотнюк перевели в другую клинику, но некоторые СМИ пишут, что «выписали домой».
Напомним, что ранее в сети появились слухи о смерти Заворотнюк, которые опровергла директор актрисы. Семья Заворотнюк хранит молчание.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...