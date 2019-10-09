Спутал голову с ногами пациента: под Ровно разгорается скандал вокруг пьяного медика

Общество и люди

В Радивиловской больнице Ровенской области нетрезвый лаборант пытался сделать рентген ноги 7-летнему мальчику, у которого медики подозревали черепно-мозговую травму. Напомним, в Англии из-за ошибки врача у пациента ампутировали руки и ноги.

Мама ребенка, которая все это сняла на видео, была в шоке от увиденного и намерена обратиться к главному врачу — боится, чтобы от такого медработника другие дети не пострадали. О происходящем, говорится в сюжете ТСН.

История началась с того, что ребенок ударился головой о парту, когда переобувался на физкультуру. Через день у мальчика поднялась температура, болели голова и живот, поэтому его отвезли в больницу и направили на обследование. Но там медик сначала отказывался делать рентген, а потом сделал два снимка и через несколько минут об этом забыл, затем пытался узнать у мальчика, какая у него болит нога. По словам мамы ребенка, медик был пьян.

Руководитель рентген-лаборанта признал, что его подчиненный «немножко был неадекватен».

Лаборант, который перепутал голову с ногами, работает в больнице ургентно, то есть приезжает по первому вызову. В телефонном разговоре с журналистами он признал, что в тот день мог попросить замену, но переоценил свои силы, и теперь ему стыдно.

«После рабочего дня, да, немножко выпил, но вызвали на работу. Трезво не оценил ситуацию, себе в глаза смотреть не могу. Я хочу встретиться с ними и извиниться», — приводятся в сюжете слова лаборанта.

В больнице о лаборанте отзываются хорошо. Говорят, что за 25 лет к нему не было ни одной претензии. Но по обращению обещают провести служебное расследование.

«Он уже сам себя наказал, потому что появиться в интернете — это уже наказание», — считает заведующий рентген-отделением.

Несмотря на извинения рентгенолога, мать мальчика собирается жаловаться главному врачу. Тем временем у ее ребенка травмы головы не нашли — мальчику было плохо, потому что у него началась ангина.

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