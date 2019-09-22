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Болезнь Заворотнюк: актриса поправилась на 20 килограммов

12:39 22 сентября 2019 1654
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга, поправилась скорее всего на 20−25 килограммов.

Об этом сообщил в интервью kp.ru врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе.

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«Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга… Побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20−25 килограммов, как правило», — объяснил он.

Саникидзе отметил, что внешность актрисы от этого не пострадает. «Она может быстро скинуть вес. Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес», — подчеркнул врач.

Напомним, ранее соседи актрисы отмечали, что она «располнела». А росСМИ предлагали медработникам миллион рублей за фото актрисы.

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