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Болезнь Заворотнюк: актриса поправилась на 20 килограммов
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга, поправилась скорее всего на 20−25 килограммов.
Об этом сообщил в интервью kp.ru врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе.
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«Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга… Побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20−25 килограммов, как правило», — объяснил он.
Саникидзе отметил, что внешность актрисы от этого не пострадает. «Она может быстро скинуть вес. Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес», — подчеркнул врач.
Напомним, ранее соседи актрисы отмечали, что она «располнела». А росСМИ предлагали медработникам миллион рублей за фото актрисы.
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