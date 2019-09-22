Болезнь Заворотнюк: актриса поправилась на 20 килограммов

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, рак мозга, поправилась скорее всего на 20−25 килограммов.

Об этом сообщил в интервью kp.ru врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе.

«Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга… Побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20−25 килограммов, как правило», — объяснил он.

Саникидзе отметил, что внешность актрисы от этого не пострадает. «Она может быстро скинуть вес. Часто, как только больные отходят от дексаметазона, они быстро сбрасывают вес», — подчеркнул врач.

Напомним, ранее соседи актрисы отмечали, что она «располнела». А росСМИ предлагали медработникам миллион рублей за фото актрисы.

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