Условия – второстепенны: в ОБСЕ сделали громкое заявление о мире на Донбассе

Украина

Для людей на Донбассе, которые уже шестой год живут в состоянии войны, самое важное — мир, а на каких условиях он будет — это второстепенно. Такое мнение высказал спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге.

«Я слышу, как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, в сепаратистских регионах, люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь — это мир. А на каких условиях будет этот мир — это уже второстепенное», — цитирует Сайдика «Укринформ».

Сайдик считает согласование так называемой «формулы Штайнмайера», важным шагом в развитии ситуации между Украиной и Россией.

Напомним, во время форума Сайдик отказался озвучить своб позицию об аннексии Россией украинского Крыма, заявив, что расскажет об этом, когда выйдет на пенсию и будет свободен.

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