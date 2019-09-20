В спортивном зале ребенок может подхватить разноцветный лишай: как лечить инфекцию

Здоровье и медицина

Поберегись!

Когда на улице тепло, дети охотно играют в песочнице, а на берегу речки или моря выстраивают целые песочные города. Но иногда после таких игр родители замечают у ребенка на коже гнойнички. И недоумевают: откуда взялась инфекция?

— Поражение кожи стрептококками или стафилококками у детей встречается довольно часто, — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Это объясняется тем, что дети в теплое время года чаще травмируют кожу, играют в песочницах, больше потеют, получают солнечные ожоги — снижается иммунитет кожи. Если ее поразили бактерии, то чаще всего это проявляется отдельными гнойничками (пустулами) либо пузырями, которые быстро подсыхают и покрываются желтыми корочками. Высыпания распространяются достаточно быстро, потому что бактерии (чаще всего стрептококки и золотистый стафилококк, но нередко и другие микробы) делятся каждые несколько часов. Буквально в течение дня высыпания могут значительно увеличиваться в размере, их становится больше.

— Кожа может очиститься без лечения?

— Лучше все-таки обратиться к врачу, который назначит антибактериальные мази. Этого лечения на начальных стадиях обычно достаточно. Если надеяться, что высыпания пройдут сами по себе, заболевание можно запустить. Поскольку возбудители довольно патогенные, возможны осложнения со стороны других органов и систем организма. К тому же могут возникнуть более глубокие поражения: из гнойничка на коже образуется фурункул, карбункул. Тогда уже нельзя обойтись местным лечением, а придется принимать антибиотики внутрь или инъекционно, проводить хирургические процедуры.

— У детей в теплое время года нередко возникают, как говорят в народе, лишаи…

— То, что люди подразумевают под стригущим лишаем, на медицинском языке называется микроспория либо трихофития. Доктор определяет инфекцию при помощи лампы Вуда (ультрафиолетовой) и анализа на паразитарные грибы. Больные с микроспорией обычно направляются в детские дерматологические отделения для лечения.

— Почему требуется лечение под наблюдением врача?

— Во-первых, больные достаточно заразны, а дома ребенка труднее изолировать. Во-вторых, надо долго принимать противогрибковые препараты внутрь. И делать анализы, чтобы определить, как пациент переносит эти медикаменты.

— Разноцветный лишай довольно распространен у взрослых. А как насчет детей?

— Обычно болеют подростки старше 12—14 лет, но заболевание встречается и у малышей.

Чаще всего пятна, вызванные грибком, появляются на туловище: в верхней части груди и спины. Вначале пятнышки розоватого или коричневого цвета, с шелушением (поэтому болезнь называют еще отрубевидным лишаем). После загара на их месте остаются белые пятна. Лишай желательно пролечивать до начала пляжного сезона. Ведь разноцветные пятна достаточно стойкие, и многие подростки стесняются раздеваться, ходить на пляж.

— Какие народные средства применяют для лечения лишая? В Интернете встретился такой: сжечь свернутую в трубочку газету и смазать пятна образовавшимся пеплом.

— Может, раньше, когда в газетной краске было больше свинца, и существовал какой-то эффект, но, думаю, что этот метод — очередной фейк. С таким же «успехом» лечат росой, коровьим навозом и так далее. Сейчас на рынке много противогрибковых препаратов и смысла в подобных народных методах нет.

— Отрубевидный лишай может расползтись по всему телу?

— Да. Часто заражаются спортсмены, профессиональные танцоры. Они, во-первых, сильно потеют, что благоприятно для развития грибка. Во-вторых, в спортивном и танцевальном залах всегда много людей, поэтому гораздо легче заразиться. Чешуйка прилетела или прилипла с тренажера на кожу, и человек уже подхватил грибок.

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