Украина

На Закарпатье посреди осени расцвел чай: в сеть попали яркие фото

Вблизи Мукачево (Закарпатская область) на давно заброшенной чайной плантации на Красной горе зацвел чай. В конце сентября в Тячевском районе Закарпатья видели цветущие яблони.

Как пишет издание Mukachevo.net, снимками поделился закарпатский экскурсовод Максим Адаменко.



По его словам, речь идет о плантации черного чая, которую заложили еще в советское время.

«Закарпатье посетили чайные специалисты Кореи и Украины. В рамках визита побывали на заброшенной чайной плантации вблизи Мукачево, экспериментально заложенной советскими аграриями в 50-х годах ХХ века. Там сейчас как раз цветет чай», — цитирует Адаменко издание.

Адаменко вместе с группой активистов намерен возродить закарпатский чай.

В планах энтузиастов создать туристический маршрут с чайной церемонией. Будущему чаю придумали название — «Красная гора».

Напомним, не только в теплом Закарпатье, но в северном регионе заметили весенние цвети посредине осени. Так, в Киеве в конце августа зацвели и до сих радуют глаз знаменитые каштаны.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину снова возвращается «бабье лето». По прогнозам синоптиков, в ближайшее воскресенье, 13 октября, по всей территории будет солнечно и тепло.Температура в некоторых регионах поднимется до +22 градусов.

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