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У Зеленского ответили на слухи о его встрече с бизнесменом Кислиным в США
В Офисе президента Украины опровергли информацию о встрече Зеленского с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным во время визита в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой „Схемы“, является фейком», — заявили агентству «Интерфакс-Украина» в ОП.
Уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Его имя звучало на суде в отношении Олега Дерипаски в Лондоне. Кроме того, Кислин известен как соратник адвоката Трампа Руди Джулиани. Журналисты считают, что через Зеленского он хочет вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.
Напомним, 8 октября СМИ распространили информацию о встрече президента Зеленского и главы его Офиса Андрея Богдана с бизнесменом Кислиным.
Как сообщали «ФАКТЫ», во время визита в США Зеленскому пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов о его телефонном разговоре с президентом Трампом по поводу расследования в отношении конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.
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