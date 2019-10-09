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Шоу-бизнес

Дочь Лолиты Милявской отказалась от жениха

23:07 9 октября 2019 162
Лолита Милявская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым, решила выдать замуж свою особенную дочь Еву, но та отказалась.

Об этом Милявская рассказала в интервью kp.ru.

«Недавно мне одна приятельница сказала, что у нее для Евы есть хороший жених. Я поговорила с дочерью. Она ответила: „Мам, еще не время!“ И я рада, что у нее учеба на первом месте», — отметила Лолита.

Сама же певица хочет выйти замуж. По ее словам, новые отношения ей предсказала астролог. Певица даже знает, кто ей скоро встретится. «Прекрасный партнер. Муж или не муж — не важно. На мне мужчины женились, потому что проявляли уважение. Поскольку я уже женщина взрослая, к штампу отношусь спокойно. Хотя в моем паспорте еще полно места», — подчеркнула она.

«Я признаю единственную форму брака — венчание. Я поэтому этот обряд и не совершала никогда в жизни, к нему надо подходить ответственно. Мне кажется, что следующим этапом в моей личной жизни будет венчание», — добавила певица.

Напомним, ранее Милявская призналась, что боится «превратиться в стареющую жирную алкоголичку».

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