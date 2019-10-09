- 23:38 Германия — Аргентина — 2:2: видео голов суперматча сборных
- 23:28 Супруга Зеленского озвучила японские сказки для незрячих украинских детей
- 23:07 Дочь Лолиты Милявской отказалась от жениха
- 22:45 Кировоградский и Черновицкий облсоветы призвали Зеленского отказаться от "формулы Штайнмайера"
- 22:38 Под Львовом полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который бросился на них с топором
- 22:25 День ангела Виктора: красивые поздравления и открытки
- 22:09 Трагедия МН-17: Зеленский обсудил сбитый "Боинг" с главой МИД Нидерландов
- 21:35 К отводу украинской армии готовы: боевики обстреляли позиции ВСУ под Золотым из минометов и гранатометов
- 21:15 Очередь Лондона: Анджелина Джоли в сказочном платье и с детьми на премьере «Малефисенты 2»
- 20:59 Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть президентский пресс-марафон
- 20:25 Теракт в Германии: подозреваемый снимал происходящее на видео, копируя стрелка из Крайстчерча
- 20:24 Зеленский заявил, что до встречи с Путиным нового обмена не будет
Дочь Лолиты Милявской отказалась от жениха
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым, решила выдать замуж свою особенную дочь Еву, но та отказалась.
Об этом Милявская рассказала в интервью kp.ru.
«Недавно мне одна приятельница сказала, что у нее для Евы есть хороший жених. Я поговорила с дочерью. Она ответила: „Мам, еще не время!“ И я рада, что у нее учеба на первом месте», — отметила Лолита.
Сама же певица хочет выйти замуж. По ее словам, новые отношения ей предсказала астролог. Певица даже знает, кто ей скоро встретится. «Прекрасный партнер. Муж или не муж — не важно. На мне мужчины женились, потому что проявляли уважение. Поскольку я уже женщина взрослая, к штампу отношусь спокойно. Хотя в моем паспорте еще полно места», — подчеркнула она.
«Я признаю единственную форму брака — венчание. Я поэтому этот обряд и не совершала никогда в жизни, к нему надо подходить ответственно. Мне кажется, что следующим этапом в моей личной жизни будет венчание», — добавила певица.
Напомним, ранее Милявская призналась, что боится «превратиться в стареющую жирную алкоголичку».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..