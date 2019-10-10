Зеленский высказался о возможности встречи с Путиным

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не смог назвать сроки проведения встречи первых лиц государств в Нормандском формате. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона.

На вопрос о дате встречи в Нормандском формате Владимир Зеленский ответил: «Дата встречи в нормандском формате зависит от российской стороны».

Президент Украины отметил, что Россия не подтвердила предложенную дату, и что не знает, состоится ли «прямая встреча» с Путиным. Зеленский отметил, что «все против» его встречи с российским президентом.

«Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что у него есть варианты даты нормандского саммита, однако предстоят переговоры с Германией и Францией, на которых будут согласованы окончательные сроки, и далее дата встречи будет предложена Москве.

Президент Украины также заявил, что Киев должен контролировать госграницу с РФ, он считает введение миротворцев одним из вариантов решения этого важного вопроса.

Напомним, что «ФАКТЫ» ведут онлайн-трасляцию пресс-марафона Владимира Зеленского. Ответы Зеленского на все вопросы журналистов читайте на сайте «ФАКТОВ».

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