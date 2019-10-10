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В Москве умерла вдова легендарного актера (фото)

12:51 10 октября 2019 449
Свеча
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вдова легендарного советского актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла в Москве.

О смерти актрисы сообщил Telegram-канал 112.

Каратаева
*Надежда Каратаева

Несколько часов назад Каратаева была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. 95-летняя актриса долгое время болела пневмонией, а 10 октября ей стало хуже, и она сама позвонила в «скорую».

По словам дочери артистки, Каратаеву доставили в реанимацию, оценив ее состояние как тяжелое.

Каратаева
*Каратаева и Папанов в молодости

Надежда Каратаева была актрисой Московского академического театра сатиры. Там она прослужила 64 года. Также снялась во многих фильмах.

В ее фильмографии — «Гнездо глухаря», «Подари мне жизнь», «Родные люди» и другие.

Напомним, 5 октября 2019 года после долгой болезни умерла украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май.

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