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В Москве умерла вдова легендарного актера (фото)
Вдова легендарного советского актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла в Москве.
О смерти актрисы сообщил Telegram-канал 112.
*Надежда Каратаева
Несколько часов назад Каратаева была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. 95-летняя актриса долгое время болела пневмонией, а 10 октября ей стало хуже, и она сама позвонила в «скорую».
По словам дочери артистки, Каратаеву доставили в реанимацию, оценив ее состояние как тяжелое.
*Каратаева и Папанов в молодости
Надежда Каратаева была актрисой Московского академического театра сатиры. Там она прослужила 64 года. Также снялась во многих фильмах.
В ее фильмографии — «Гнездо глухаря», «Подари мне жизнь», «Родные люди» и другие.
Напомним, 5 октября 2019 года после долгой болезни умерла украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май.
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