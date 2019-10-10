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Украина

Воды не будет: Зеленский поставил точку в вопросе водоснабжения оккупированного Крыма

17:45 10 октября 2019 185
Северо-Крымский канал
Инф. «ФАКТОВ»

Украина не ведет с РФ никаких консультаций о возможности восстановления подачи воды в аннексированный Крым. Об этом президент Зеленский рассказал во время пресс-марафона 10 октября. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют онлайн-трансляцию общения.

Отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли варианты возобновления подачи воды в Крым, в т. ч. «по просьбе президента Путина», Зеленский ответил отрицательно.

«Нет. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что ни в одном из переговорных форматов Украина не обещала признать Крым российской территорией, в особенности в обмен на освобождение Донбасса.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото с севера Крыма, где местные жители забили тревогу вокруг устроенной оккупантами «уборки» в русле сухого канала. По их мнению, это может свидетельствовать о неких уступках Киева. Одновременно крымские экологи констатировали резкий рост загрязненности местных рек.

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