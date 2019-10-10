Пристайко заявил, что Россия готовится вернуть Украине корабли, захваченные в Керченском проливе

Украина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Российская Федерация вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

По словам министра, между РФ и Украиной «есть взаимодействие» и процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе.

«Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», — заявил министр.

Также он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что «мы готовы — назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли».

Представители Украины, добавил министр, хотят посмотреть, в каком состоянии находятся корабли, остались ли на них, к примеру, отметки от выстрелов российских орудий.

«Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем», — полагает Пристайко.

При этом он уверен, что процесс передачи суден завершится в ближайшее время.

В то же время министр подчеркнул, что Украина не признает выполнение РФ решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

«Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала», — отметил он.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

Напомним, Россия задержала украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. В начале сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что между Украиной и РФ идут переговоры по передаче украинской стороне захваченных кораблей. В начале октября делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе корабли украинских военно-морских сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что украинские военные корабли смогут в ближайшее время проходить через Керченский пролив. По его мнению, задержание судов произошло из-за того, что украинская сторона показала, что Россия не соблюдает международное право. При этом он уверен, что все можно было сделать по-другому: взять на борт депутатов, иностранцев, представителей СМИ, и при этом вести прямую трансляцию. В этом случае россиянам некуда было бы деваться.

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