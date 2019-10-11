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Общество и люди

Международный день девочек 2019: открытки и поздравления

0:21 11 октября 2019 39
День девочек
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 11 октября, отмечается Международный день девочек.

«ФАКТЫ» подготовили для вас важную информацию об этом дне, а также открытки и поздравления.

Международный день девочек (International Day of the Girl Child) — это день, посвященный проблемам и угрозам, которым подвергаются в мире именно девочки.

Это и ранние браки, и насилие, и отсутствие образования и даже право на жизнь, ведь в Индии долгие годы женщины делали аборт, если узнавали, что ребенок женского пола.

Международный день девочек

В мире до сих пор существует обычай женского обрезания (удаления клитора), чтобы сделать из девочки «спокойную жену» в будущем.

Именно поэтому в 2011 году ООН объявила 11 октября Международным днем девочек. Это день не «бантиков и локонов», а спасения маленьких девочек во всем мире.

А если вы решили напомнить знакомым об этом дне, то выбирайте правильные слова.

Международный день девочек

***
Берегите и уважайте девочку, потому что она — будущее семьи, страны и мира! С Международным днем девочек!

Международный день девочек
***
Вы поистине благословлены, если у вас растет девочка, потому что у нее есть тот свет, который сделает ваше сердце и дом счастливыми.

Международный день девочек
***
Мир станет лучшим местом для жизни в тот день, когда девочки будут так же счастливы, как и все остальные… Давайте работать вместе, чтобы эта мечта осуществилась. С Международным днем девочек!

Международный день девочек
***
Не думайте, что они уступают, потому что они превосходят. С Международным днем девочек!

Ранее мы писали, что на чемпионате мира по шахматам за Украину сражались пять родных сестричек.

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