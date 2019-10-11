Украина

У украинских морпехов снова потеря — в Днепре умер боец, раненный на Донбассе 8 октября

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик морской пехоты Вячеслав Анатольевич Кубрак (на фото). 10 октября на Донбассе погиб боец этого же подразделения. О смерти своего воина бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михайла Билинского сообщает в Facebook.

Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода. Минно-взрывное ранение он получил 8 октября во время выполнения боевой задачи в районе проведения операции объединенных сил.

Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее.

Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось, что от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб морской пехотинец Сергей Савинов — он сражался возле поселка Водяное.

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