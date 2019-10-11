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У украинских морпехов снова потеря — в Днепре умер боец, раненный на Донбассе 8 октября
11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик морской пехоты Вячеслав Анатольевич Кубрак (на фото). 10 октября на Донбассе погиб боец этого же подразделения. О смерти своего воина бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михайла Билинского сообщает в Facebook.
Вячеслав Кубрак был командиром инженерно-саперного взвода. Минно-взрывное ранение он получил 8 октября во время выполнения боевой задачи в районе проведения операции объединенных сил.
Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее.
Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.
Ранее сообщалось, что от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб морской пехотинец Сергей Савинов — он сражался возле поселка Водяное.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!