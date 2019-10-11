- 20:06 Журналисты должны быть сытыми: после пресс-марафона Зеленского в сети опубликовали ироническую памятку для представителей СМИ
- 20:00 Хочу вернуться на сцену: неожиданное признание бывшей звезды
- 19:52 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:46 Ветераны АТО выйдут на марш протеста 14 октября: озвучены требования к президенту
- 19:33 Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция и все подробности боя
- 19:27 В сети появились фото итальянской виллы Зеленского
- 19:13 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:11 Эксперт назвал импорт электроэнергии из России энергетической капитуляцией Украины
- 19:10 Иностранцы не смогут покупать землю в Украине до 1 января 2024 года, — Гончарук
- 19:04 Нацбанк установил курс валют на первый рабочий день после выходных
- 19:01 НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, — эксперт
- 18:36 Дело о пожаре в «Токио Стар»: объявили еще одно подозрение и опознали погибшего
Иностранцы не смогут покупать землю в Украине до 1 января 2024 года, — Гончарук
Несмотря на планы команды Зеленского отменить мораторий на продажу земли, компании, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, не смогут приобретать землю сельскохозяйственного назначения в Украине до 1 января 2024 года. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Премьер отметил, что в нашей стране 42 млн га сельскохозяйственной земли, но нет цивилизованного рынка этого богатства. Зато работают серые коррупционные схемы.
По его словам, правительство долго работало над проектом земельной реформы, учло все замечания и предложения.
«Сегодня представлена доработанная модель — парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона», — написал он.
Главное изменение, которое предусмотрено этим документом, по словам премьера, заключается в том, что принадлежащие иностранцам компании не смогут приобретать украинскую землю после отмены моратория на ее продажу.
«Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинских землях и платят налоги в украинский бюджет», — добавил он.
Напомним, предыдущий раз Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в конце декабря 2018 года. Согласно этому решению, мораторий действует до конца 2019 года. 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.
10 октября Зеленский во время пресс-марафона в Киеве выступил за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на ее продажу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...