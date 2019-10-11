Украина

Иностранцы не смогут покупать землю в Украине до 1 января 2024 года, — Гончарук

Несмотря на планы команды Зеленского отменить мораторий на продажу земли, компании, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, не смогут приобретать землю сельскохозяйственного назначения в Украине до 1 января 2024 года. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что в нашей стране 42 млн га сельскохозяйственной земли, но нет цивилизованного рынка этого богатства. Зато работают серые коррупционные схемы.

По его словам, правительство долго работало над проектом земельной реформы, учло все замечания и предложения.

«Сегодня представлена доработанная модель — парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона», — написал он.

Главное изменение, которое предусмотрено этим документом, по словам премьера, заключается в том, что принадлежащие иностранцам компании не смогут приобретать украинскую землю после отмены моратория на ее продажу.

«Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинских землях и платят налоги в украинский бюджет», — добавил он.

Напомним, предыдущий раз Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в конце декабря 2018 года. Согласно этому решению, мораторий действует до конца 2019 года. 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

10 октября Зеленский во время пресс-марафона в Киеве выступил за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на ее продажу.

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