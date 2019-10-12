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«Хорошая мина при плохой игре»: эксперты объяснили, почему в РФ опасаются пускать грузовые поезда в Крым

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что истинная причина отсрочки грузового движения по Керченского мосту с декабря 2019 года до лета 2020-ый заключается в опасных карстовых полостях, а не в вымышленной археологической находке, датируемой IV веком до н.э. Об этом он заявил в интервью «Крым. Реалии».

«Это хорошая мина при плохой игре. При чем здесь раскопки, которые они только сейчас выявили? Когда проектируется трасса, происходят изыскания, при которых выискивают все артефакты, городища и прочее. На самом деле причина другая: какое-то время назад пришло сообщение, что обвалился тоннель со стороны Керчи и погиб рабочий. Дело в том, что Керченский полуостров изобилует карстами — они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму. Но если сказать, что тоннель рухнул, грунт просел, то царь ответит: как же, мы столько денег вбухали и опять откладываем этот мост? — который никому, кроме него, не нужен», — уверен эксперт.

По мнению Медовара, если бы не рухнул тоннель, то оккупанты запустили бы декабре максимум один поезд и ремонтировали бы мост дальше.

Как известно, в сентябре по мосту через Керченский пролив был запущен «тестовый поезд» с главой компании «Стройгазмонтаж» Аркадием Ротенбергом и журналистами. Бизнесмен пообещал, что первые пассажирские поезда пойдут здесь уже в декабре 2019 года, как и планировалось. Ранее директор предприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части Керченского моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов соседней России.

Юрий Медовар считает, что пассажирские поезда как более легкие, по сравнению с грузовыми составами, послужат первым испытанием для железнодорожной части Керченского моста.

Украинский инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союзтранспроект» Георгий Росновский также критикует некоторые инженерные решения строящегося моста.

«Я занимался Керченским мостом с 1993 года. У нас были разные варианты. В моем варианте створ был в том месте, которое было рекомендовано крупным московским институтом „Гидропроект“ имени Жука, а сейчас строят в неподходящем месте — и по судоходству, и по геологическим условиям», — полагает он.

Росновский уверен, что для створа севернее Керчи никаких тоннелей не нужно — наоборот, сверху можно спокойно проходить. Кроме того, большие деньги можно вбухать и сделать прочный мост, но даже при больших деньгах возможно сделать халтуру сплошную.

Отдельный железнодорожный мост, считает он — тоже неправильно. Надо было единую конструкцию сделать, чтобы она была более прочной и надежной. А отдельные два моста — это очень плохо. Пролеты маленькие, это нехорошо по условиям ледохода.

Напомним, что автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позднее открылось движение грузового транспорта. Железнодорожная часть моста пока не достроена.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году — после аннексии Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный эксперт, полковник Олег Жданов считает, что Крымский мост будет полезным приобретением для Украины после возврата захваченного Россией полуострова в качестве дороги на Кавказ.

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