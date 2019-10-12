"Украинагейт": обнаружилась связь "агентов Джулиани" со скандальным украинским бизнесменом

Украина

Арестованные бизнесмены из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни, Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на свои источники.

Источник рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Фирташ якобы финансировал деятельность двух приближенных к Джулиани. За какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период — источник не уточнил.

Предполагается, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа. Незадолго до задержания в интервью Reuters он заявил, что Фирташа «подставили прокуроры и дипломаты США». По его мнению, Фирташ стал жертвой «клики, которая была причастна к замалчиванию коррупции со стороны Джо Байдена и его сына в Украине.

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца «три-шесть раз бывали в Вене». При этом, он отказался называть цель поездок.

В связи с арестом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани стал объектом уголовного расследования, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.

«Деловые отношения между личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани и мужчинами, обвиняемыми в четверг в реализации схемы финансирования избирательных кампаний, является предметом действующего уголовного расследования, которое ведется федеральными органами Нью-Йорка», — отметило издание.

Сейчас расследование ведется офисом ФБР в Нью-Йорке и прокурорами Южного округа Нью-Йорка. Это та самая прокуратура, где работал Джулиани до того, как стал мэром Нью-Йорка.



Напомним, Конгресс США продолжает разбираться в громком скандале, который получил название «Украинагейт». В пятницу, 11 октября, экс-посол США в Киеве Мари Йованович выступила на слушаниях в Конгрессе, где отрицала обвинения, выдвинутые против нее адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.



Ранее, в связи со скандалом, покинул свой пост спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Кроме того, он лишился должности руководителя Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона.

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