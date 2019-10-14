Канаду засыпало снегом, в центре страны объявлен режим чрезвычайной ситуации (впечатляющие фото)

Мир

Власти центральной канадской провинции Манитоба объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр провинции Брайан Паллистер, передает телеканал CBC.

По словам главы региона, ранее с соответствующей просьбой к нему обратились представители электроэнергетической компании Manitoba Hydro.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволяет канадским регионам получить дополнительное финансирование из федерального центра, а также привлечь новые ресурсы для ликвидации последствий непогоды.

Информационный ресурс сообщает, что дождь со снегом, переходящий в сильный снегопад, осложненный порывистым ветром, сделал дороги непроходимыми и существенно повредил коммуникации. От 50 до 70 мм снега и ледяной корки покрыли деревья, которые еще не успели сбросить листья. От местных жителей поступали сообщения о сугробах высотой около 2,5 м.

Из-за непогоды более 53 тыс. жилых домов, магазинов, госучреждений и других строений обесточены, из них 27 тыс. — в столице провинции Виннипеге. Аварийные бригады занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи, но о сроках завершения работ не сообщается.

По последним данным, как минимум один человек получил ранения из-за падения ветки дерева. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Сообщается о задержках рейсов в аэропортах, также полиция временно закрыла движение автотранспорта по некоторым дорогам, так как их не успевает чистить спецтехника.

В последний раз режим ЧС вводился в провинции в 2014 году из-за наводнений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделю назад жители западных и северных областей Украины 7 октября наблюдали первый снег. Осадки были кратковременными и правильнее было бы говорить о небольшом дожде со снегом, а не о полноценном снегопаде. Но в соцсетях пользователи спешили поделиться первыми фото и видео с летящими снежинками и побелевшими улицами.

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