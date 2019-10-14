- 09:07 Где смотреть онлайн Украина — Португалия: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 09:06 Напоминает лужу: высыхающее водохранилище в Крыму показали с высоты птичьего полета
- 08:50 Арахамия извинился перед участниками акции протеста "Нет капитуляции!", но в СБУ все равно пойдет
- 08:34 В Полтаве воссоздали знаменитую советско-американскую операцию «Френтик»: как это было
- 08:27 Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 08:19 Скандал в Одессе: волонтер, обвиненный в изнасиловании воспитанницы детского центра, обратился к руководству Украины
- 08:12 Ветераны АТО выйдут в Киеве на акцию "Нет капитуляции!": видеотрансляция марша протеста
- 08:08 Россия в день 15-летия своего самого позорного поражения вышла на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 08:08 Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе и красивые открытки
- 08:07 Нельзя работать, ссориться и брать в долг: что запрещено делать на Покрову
- 08:03 Жертва спецоперации ФСБ: известный российский журналист сообщил об отравлении жены
- 07:50 Чапкис хлопал стоя! Самба Анны Ризатдиновой на "Танцях з зірками" взорвала сеть
Жертва спецоперации ФСБ: известный российский журналист сообщил об отравлении жены
Известный российский журналист-оппозиционер Александр Сотник сообщил Facebook, что его жену Ольгу 12 октября отравили и что за ее жизнь борются врачи.
«У меня есть все основания заявить, что моя жена стала жертвой спецоперации ФСБ. Это случилось в Минске. Сейчас она дома, пока без сознания», — написал он. .По его словам, это случилось в кафе: «Подлили что-то».
Спустя несколько часов он сделал еще одну запись: «Надо меньше фотографий постить, когда ты в дороге. ФСБ, ты только на гадости способна, да? Но на членов семьи-то зачем нападать? Даже Аль Капоне этого не делал. Мочи меня. Хотя „мы будем стоять не впереди, а сзади…“ Так ведь, террорюга?»
Читайте также: Рассекречена личность ФСБшника, участвовавшего в захвате Дебальцево
Сотник отрицает категорически все предположения комментаторов, что это могло быть банальное отравление. Он объяснил, почему его жена оказалась в столице Беларуси: «Чтобы больше не было никаких разговоров… Ей надо было поехать — очень. Мне это не нравилось. Но больше не отпущу ни в какую Великоскрепную Сортирщину».
«КГБ не мстила членам семьи. Современные чекисты превзошли гэбуху», — с горечью прокомментировал случившееся Константин Боровой.
Алесандр Сотник известен своими резкими высказываниями против политики Путина. Из-за угроз он вынужден был в марте 2018 года покинуть Москву.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в течение 10 лет в Европе действует секретное подразделение ГРУ, координирующее кампанию по дестабилизации западных стран, а его представители не гнушаются саботажем и даже убийствами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!