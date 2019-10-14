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Жертва спецоперации ФСБ: известный российский журналист сообщил об отравлении жены

8:03 14 октября 2019 458
Саша Сотник
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Известный российский журналист-оппозиционер Александр Сотник сообщил Facebook, что его жену Ольгу 12 октября отравили и что за ее жизнь борются врачи.

«У меня есть все основания заявить, что моя жена стала жертвой спецоперации ФСБ. Это случилось в Минске. Сейчас она дома, пока без сознания», — написал он. .По его словам, это случилось в кафе: «Подлили что-то».

Спустя несколько часов он сделал еще одну запись: «Надо меньше фотографий постить, когда ты в дороге. ФСБ, ты только на гадости способна, да? Но на членов семьи-то зачем нападать? Даже Аль Капоне этого не делал. Мочи меня. Хотя „мы будем стоять не впереди, а сзади…“ Так ведь, террорюга?»

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Сотник отрицает категорически все предположения комментаторов, что это могло быть банальное отравление. Он объяснил, почему его жена оказалась в столице Беларуси: «Чтобы больше не было никаких разговоров… Ей надо было поехать — очень. Мне это не нравилось. Но больше не отпущу ни в какую Великоскрепную Сортирщину».

«КГБ не мстила членам семьи. Современные чекисты превзошли гэбуху», — с горечью прокомментировал случившееся Константин Боровой.

Алесандр Сотник известен своими резкими высказываниями против политики Путина. Из-за угроз он вынужден был в марте 2018 года покинуть Москву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в течение 10 лет в Европе действует секретное подразделение ГРУ, координирующее кампанию по дестабилизации западных стран, а его представители не гнушаются саботажем и даже убийствами.

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