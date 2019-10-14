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В Беларуси сняли забавный ролик про русский язык: сеть в восторге (видео)
Белорусский телеканал «Белсат», который ранее наглядно продемонстрировал незнание многими беларусами национального языка, в рамках кампании «Белорусскоязычный» снял забавный ролик о словах, которые одинаково звучат, но имеют разное значение в белорусском и русском языках.
На ролике, размещенном в социальных сетях, обыгрываются два слово «другий» (второй по-белорусски) и «другой» (иной по-русский). Это вызывает недоумение у росскоязычного парня, который пытается найти свой поезд на железнодорожном вокзале.
«С 4 по 30 октября проходит перепись населения Беларуси. Всего в анкете — 49 вопросов. Ответы на одно из них — под номером 12 — повлияет на будущее белорусского языка. Вопрос сформулирован таким образом, чтобы не учитывать людей, которые любят и ценят белорусский язык, но не говорят на нем. Авторы анкеты утверждают, что родной — это язык, усвоенный первым в раннем детстве. На самом деле одно из значений слова „родной“ — это „дорогой, близкий сердцу“. Если белорусский язык близок вашему сердцу, если вы считаете его национальной ценностью белорусов, укажите это», — пишет «Белсат».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России назвали «неприятным эпизодом» нежелание властей Беларуси разместить на своей территории военную базу РФ, переговоры о чем ведутся в течение последних четырех лет.
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