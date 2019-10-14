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Без короны, но в карете: впервые с 2017 года королева Елизавета открыла сессию парламента (фото)

В Лондоне впервые с 2017 года состоялась церемония открытия парламента. Это стало возможным после того, как вечером 8 октября британский парламент наконец завершил самую длинную сессию в своей истории и ушел на короткие каникулы до 14 октября. Предыдущая сессия началась 21 июня 2017 года и длилась 839 календарных дней из-за кризиса с Брекзитом.

Торжественная церемония вот уже более 500 лет является символическим напоминанием о единстве трех ветвей британской власти: монарха, палаты лордов и палаты общин.

Королева Елизавета торжественно прибыла в Вестминстерский дворец в карете, запряженной шестеркой лошадей. Ее сопровождал старший сын и наследник принц Чарльз, а также его жена — герцогиня Корнуольская Камилла. В отдельной карете впереди монарха были доставлены регалии королевской власти -большая императорская корона, церемониальная шляпа из бархата, подбитая горностаем, а также государственный меч.

Переодевшись и войдя в палату лордов, монарх приветствовала присутствующих, затем села на трон и пригласила всех последовать его примеру фразой: «Милорды, прошу садиться».

Затем герольдмейстер отправился в палату общин, чтобы пригласить депутатов присутствовать на королевской речи. Как только он подходит к порогу зала заседаний этого собрания, депутаты, согласно давней традиции, захлопнули дверь прямо перед его носом, чтобы показать ему превосходство нижней палаты и ее независимость от королевской власти. После того как герольдмейстер трижды постучал в дверь своей тростью, ему разрешили войти, после чего он произнес: «Господин спикер, королева повелевает этой достопочтенной Палате незамедлительно присутствовать перед Ее Величеством в палате пэров».

Когда собрался весь парламент, Ее Величество, сидя на троне в палате лордов и облаченная в церемониальную мантию, произнесла речь, которую традиционно составляет правительство. Вопреки традиции монархиня зачитывала речь не в короне, а в бриллиантовой тиаре. Корона, украшенная 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 273 жемчужинами и пятью рубинами, весит более килограмма и уже слишком тяжела для 93-летней королевы. Корона, которую внесли на подушечке, лежала на столике рядом с троном.

Фото Getty

К слову, в 2017 году церемония открытия парламентской сессии проводилась не в полном объеме и менее парадно. Так, королева прибыла в машине, а не в карете. И не надевала не только корону, но и мантию. Так что в полном блеске эта церемония не проводилась уже более трех лет.

Елизавета II открывала все сессии парламента после своего восшествия на престол. И пропустила их только дважды: в 1959 и в 1963 году, когда она была беременна: ожидала рождения принца Эндрю и принца Эдварда соответственно. В обоих случаях отсутствия королевы вместо нее речь зачитывал лорд-канцлер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Елизавета завершила свой отпуск в Балморале и приступила к работе, побывав в гостях у ветерана, где ей предложили чашку чая.

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