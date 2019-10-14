24.58 / 24.86 26.96 / 27.44
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Верховный суд отменил решение о запрете продавать алкоголь в Киеве ночью

21:46 14 октября 2019 161
алкоголь
Инф. «ФАКТОВ»

Запрет на продажу алкоголя в Киеве с с 23:00 до 10 часов утра отменен. Такое решение принял Верховный суд, признав незаконным решение Киевсовета от 2017 года.

Как сообщает «Громадське», ссылаясь на решение суда в Едином реестре судебных решений, Верховный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые признали незаконным постановление Киевсовета № 19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью.

В то же время существующий сейчас запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета № 1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т. д.

Как сообщали «ФАКТЫ», министерство экономики в июне выступило с инициативой повысить минимальные цены на алкоголь. Последний раз цена спиртное повышалась в октябре 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Состояние критическое: появились новости о больной Заворотнюк

Украина&nbsp;— Португалия

Украина – Португалия — 2:0: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020, видео голов

Тодоренко

Регина Тодоренко резко потолстела (фото)

министр связи ДНР Виктор Яценко

С оккупированного Донбасса сбежали три «управленца», включая «министра связи» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер