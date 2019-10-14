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Верховный суд отменил решение о запрете продавать алкоголь в Киеве ночью
Запрет на продажу алкоголя в Киеве с с 23:00 до 10 часов утра отменен. Такое решение принял Верховный суд, признав незаконным решение Киевсовета от 2017 года.
Как сообщает «Громадське», ссылаясь на решение суда в Едином реестре судебных решений, Верховный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые признали незаконным постановление Киевсовета № 19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью.
В то же время существующий сейчас запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета № 1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах
Как сообщали «ФАКТЫ», министерство экономики в июне выступило с инициативой повысить минимальные цены на алкоголь. Последний раз цена спиртное повышалась в октябре 2018 года.
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