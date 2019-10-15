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Украина

Стало известно, сколько стоит доллар в Украине после долгих выходных

9:08 15 октября 2019 159
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года сохранил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, установленный накануне длинных выходных.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривни к доллару на 15 октября установлен на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).

Курс доллара предыдущего банковского дня, 11 октября, составлял 2453,0569 гривен за 100 долларов.

Сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,95 гривен за евро.

На черном рынке валюту продают по такой цене:

Напомним, по прогнозам аналитиков, курс американского доллара будет продолжать снижаться.

Более подробно о прогнозах экспертов относительно курсов валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар снова по 24: что будет дальше».

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