Урежем зарплаты и пенсии: Пристайко сделал громкое заявление о «формуле Штайнмайера»

Украина

Украина намерена выполнить так называемую «формулу Штайнмайера», хотя ее и согласовывало предыдущее правительство. Если же компромисс с «формулой» не удастся, то придется треть денег из бюджета забрать для армии и попытаться «защитить себя без мирного процесса». Об этом в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко считает воплощение «формулы» путем к миру, альтернативой которому он называет полную мобилизацию.

«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений», — цитирует министра «Радио Свобода».

По словам Пристайко, согласованная «формула» — это болезненный компромисс.

«Мы все же надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя далеко так, чтобы не повредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже есть», — добавил он.

Отметим, последние два месяца идут разговоры о том, что после трехлетнего перерыва может уже в ближайшее время произойти новый саммит в «нормандском» формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. Пристайко назвал приблизительную дату — средина ноября.

Напомним, многие эксперты и политики считают «формулу Штайнмайера» российским вариантом окончания войны на Донбассе, невыгодным Украине. В частности, экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что согласившись на все требования Кремля, Украина покажет свою слабость, а это даст возможность России идти в наступление.

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