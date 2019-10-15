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Ирина Диденко назначена прокурором Львовской области: что о ней известно
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который анонсировал реформирование органов прокуратуры, назначил прокурора Львовской области. Им стала выходец из Генпрокуратуры Ирина Диденко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации «Цензор.Нет», во вторник, 15 октября, первый заместитель Рябошапки Виталий Касько представил Диденко коллективу прокуратуры Львовской области.
Диденко Ирина Викторовна — старший советник юстиции. Родилась 6 августа 1986 года в года в Немирове Винницкой области. Закончила Одесскую национальную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года — старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины.
По словам Каско, у новоназначенного руководителя есть волевые, деловые, профессиональные и другие необходимые качества для того, чтобы возглавлять такую ответственную структуру.
Среди приоритетных направлений для прокуратуры региона Касько назвал борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов — сигарет, алкоголя
Напомним, 8 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем.
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