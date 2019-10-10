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Якутский шаман, собиравшийся изгнать Путина, намерен возобновить свой поход на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который намеревался дойти до Москвы с тем, чтобы из Кремля президента РФ Владимира Путина, которого он считает порождением темных сил, возобновил свой поход. Об этом он сказал в интервью изданию «Якутия.Инфо».
При этом шаман подчеркнул, что его поход носит исключительно мирный характер и «ни одна капля крови у Путина не прольется».
«Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать. Нападение грех — только защищаться. Прощать людям, врагам своим — это всё вера. Миролюбивая вера и они меня слушаются люди». — сказал Габышев.
Также шаман заявил, что за него вся Россия, все простые люди. Он будет идти со своим мнение, и не откажется от своих намерений, даже если перед ним будет «миллиард сторонников Путина» и даже если «вся Земля будет за него».
Напомним, что шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) — враг твой. Выгони его», — говорил он в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины. 3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. Однако правозащитники хотят провести собственную экспертизу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», идеи якутского шамана-воина Александра Габышева стали настолько популярны, что в России даже была создана компьютерная игра «Якутский шаман». Она выполнена в жанре аркады и предлагает игрокам «помочь якутскому шаману дойти до мирового зла», обезвредив превосходящие численностью отряды ОМОНа и очистив огромную территорию от темных сил.
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