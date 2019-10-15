В каком положении надо спать, чтобы организм полноценно отдыхал: советы специалистов

Здоровье и медицина

Часто человек после сна не чувствует себя отдохнувшим, а иногда даже жалуется на здоровье — то голова болит, то спина. Причина может быть в том, что он выбирает неправильное положение. Кстати, специалисты утверждают: если человек привык спать в одной позе, у него могут развиться определенные недуги, а бессонница увеличивает риск развития заболеваний сердца. Например, сон на боку вреден для позвоночника, а во время сна на животе повышается внутрибрюшное давление. Какое же положение выбрать?

На спине. Спать так очень полезно, говорит специалист в области медицины сна Майкл Бреус. Голове, шее и позвоночнику комфортно, ничего не пережимается и не сдавливается. Плечи и шея во время сна должны находиться на одном уровне — так можно предотвратить появление болей в суставах и мышцах. Однако людям, страдающим храпом, апноэ, спать на спине нежелательно.

На боку. Такое положение во время сна следует предпочесть при болях в шее, храпе, а также беременным женщинам. Но спать на правом боку не стоит тем, кто страдает изжогой, так как она может усиливаться. Во время сна на левом боку испытывают определенную нагрузку печень, легкие, желудок и сердце, однако состояние людей, страдающих рефлюксной болезнью, облегчается. Сон на боку с коленями у груди (поза зародыша) помогает снять нервное напряжение, успокоиться, однако часто приводит к появлению боли в шее и спине.

На животе. В такой позе не поддерживаются естественные изгибы позвоночника, и позвоночные структуры чрезмерно напрягаются. Из-за этого в спине, суставах и мышцах могут возникать боль, онемение и покалывание. Во время сна на животе нарушаются циркуляция крови и дыхание. Страдающим болями в шее и спине такая поза не рекомендуется. Кстати, если человек спит на животе, уткнувшись щекой в подушку, то у него появляются складки на лице, которые могут оставаться длительное время, а также преждевременные морщины.

Поза полусидя плохо влияет на сердце, так как при этом увеличивается внутрибрюшное давление. Возникают отеки, могут развиться или усугубиться варикозное расширение вен, тромбоз.

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