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Здоровье и медицина

Из-за бессонницы растет вероятность сердечного приступа

7:31 3 сентября 2019 29
бессонница
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Недосыпание грозит не только ухудшением концентрации внимания и дневной сонливостью, как считают многие. У людей, страдающих бессонницей, могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем. По мнению ученых из Каролинского института (Швеция), при хроническом недосыпании повышается риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инфаркта. Также возможен инсульт. Эти выводы специалисты сделали, проанализировав данные 1,3 миллиона человек. Как оказалось, у людей, генетически предрасположенных к бессоннице, чаще возникали болезни сердца: риск сердечных приступов повышался на 13 процентов, сердечной недостаточности — на 16 процентов, инсультов — на семь процентов.

Специалисты объяснили механизм. Бессонница вызывает повышение активности симпатической нервной системы, и у человека увеличиваются частота сердечных сокращений, давление, что в итоге может спровоцировать инсульт и сердечный приступ.

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А ученые из Чикагского университета (США) установили, что дефицит сна может вызвать ожирение и сахарный диабет. У тех, кто спал по четыре часа в сутки, был более высокий уровень жирных кислот, замедляющих обмен веществ и способность регулировать уровень сахара в крови.

Недосыпание может быть причиной болезни Альцгеймера, заявили ученые из Университета Джона Хопкинса (США). У тех, кто жаловался на плохой сон, зафиксировали большее количество бета-амилоидных отложений в головном мозге — характерный признак болезни Альцгеймера.

Чтобы уберечься от серьезных заболеваний, специалисты советуют наладить режим сна. Лучше ложиться спать за час-два до полуночи и спать не менее восьми часов. Если повышенная тревожность или другие факторы мешают уснуть, стоит обратиться за помощью к специалистам.

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