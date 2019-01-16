- 21:53 Депортированная из РФ украинская журналистка арестована в Харькове
- 21:53 Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке "Ювентуса": видеообзор матча
- 21:29 Мэй остается на посту премьер-министра Великобритании
- 21:29 Самый высокий рост ВВП и самая низкая инфляция за последние годы: глава НБУ подвел итоги 2018-го
- 21:18 Слухи о перепрофилировании «Киева» — спекуляция. Он останется кинотеатром, — Кличко
- 21:07 Экс-солистка Serebro нарвалась на критику с первым сольным клипом
- 20:56 "Лупили вдвоем или втроем": пассажир киевского троллейбуса заявил об избиении контролерами
- 20:11 Пожар в центре Киева ликвидирован: новые фото и видео
- 19:56 США выходят из договора о ракетах с Россией: названы конкретные даты
- 19:52 Матери пленных украинских моряков обратились за помощью к международным организациям
Экс-солистка Serebro нарвалась на критику с первым сольным клипом (фото, видео)
Певица Ольга Серябкина, которая покинула группу Serebro и выступает сольно под псевдонимом MOLLY, представила свой дебютный сольный клип на песню «Потому что любовь». В ролике исполнительница, которая часто делится в сети откровенными снимками, предстала в сексуальных образах и во всей красе показала свою фигуру.
В клипе Ольга страдает от неразделенной любви и делится переживаниями на фоне пляжей острова Бали, у живописного водопада и в заснеженных горах. Она рассказывает подруге о безответных чувствах к Егору Криду.
«Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так и даже эти кадры — неслучайный набор красивых локаций. Вся суть для меня в том, что любовь — та же стихия. То, как я маневрирую из жары в холод. От воды к снегу. Также меняются и чувства. Для меня любовь не может быть статичной, всегда должно штормить. И я верю в двойственность», — написала Серябкина.
А то, что влюбилась не в того — не беда, считает она. «Не стоит ловить в этом ощущении грусть и тяжесть. Нужно кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. У любой истории должен быть счастливый конец. Точно знаю — сегодня я абсолютно счастлива. И на любой вопрос один ответ: потому что любовь», — сказала Ольга.
Работа MOLLY и клипмейкера Ильи Петрова за считаные часы попала в топ-чарт Itunes.
Напомним, летом 2017 года ходили слухи о романе Ольги и Егора, тогда они выпустили совместный клип «Если ты меня не любишь», в котором сыграли влюбленных. И хотя на самом деле на площадке у артистов возник конфликт, поклонники поверили идеальной картинке.
Похоже, сейчас Ольга решила использовать тот же метод. Но теперь Серябкину обвинили в том, что она специально пиарится на имени популярного коллеги и таким образом пытается привлечь внимание к своему сольному проекту.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский певец MELOVIN раскрыл личную драму в новом клипе «З тобою, зі мною, і годі».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 742 мм