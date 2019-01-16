Экс-солистка Serebro нарвалась на критику с первым сольным клипом (фото, видео)

Шоу-бизнес

Певица Ольга Серябкина, которая покинула группу Serebro и выступает сольно под псевдонимом MOLLY, представила свой дебютный сольный клип на песню «Потому что любовь». В ролике исполнительница, которая часто делится в сети откровенными снимками, предстала в сексуальных образах и во всей красе показала свою фигуру.

В клипе Ольга страдает от неразделенной любви и делится переживаниями на фоне пляжей острова Бали, у живописного водопада и в заснеженных горах. Она рассказывает подруге о безответных чувствах к Егору Криду.

«Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так и даже эти кадры — неслучайный набор красивых локаций. Вся суть для меня в том, что любовь — та же стихия. То, как я маневрирую из жары в холод. От воды к снегу. Также меняются и чувства. Для меня любовь не может быть статичной, всегда должно штормить. И я верю в двойственность», — написала Серябкина.

А то, что влюбилась не в того — не беда, считает она. «Не стоит ловить в этом ощущении грусть и тяжесть. Нужно кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. У любой истории должен быть счастливый конец. Точно знаю — сегодня я абсолютно счастлива. И на любой вопрос один ответ: потому что любовь», — сказала Ольга.

Работа MOLLY и клипмейкера Ильи Петрова за считаные часы попала в топ-чарт Itunes.

Напомним, летом 2017 года ходили слухи о романе Ольги и Егора, тогда они выпустили совместный клип «Если ты меня не любишь», в котором сыграли влюбленных. И хотя на самом деле на площадке у артистов возник конфликт, поклонники поверили идеальной картинке.

Похоже, сейчас Ольга решила использовать тот же метод. Но теперь Серябкину обвинили в том, что она специально пиарится на имени популярного коллеги и таким образом пытается привлечь внимание к своему сольному проекту.

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