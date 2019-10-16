- 17:22 Королевский скандал: на Елизавету II подает в суд "законный наследник престола"
- 17:05 "Операция прошла успешно": бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе
- 17:01 Ароматный и с румяной корочкой: простой рецепт итальянского хлеба
- 16:59 Гончарук объяснил свое скандальное появление на концерте "Сокири Перуна"
- 16:50 В Раде готовятся создать следственную комиссию для выяснения причин взрывов на военных складах
- 16:45 Во двор дома патриотки, которая провела год в плену у оккупантов, подложили гранату
- 16:43 «Украинагейт»: Джулиани признался, что имел бизнес с Парнасом
- 16:43 В запорожской школе ученик едва не задушил девочку на глазах у равнодушных зрителей
- 16:33 Душа в душу: дружба щенка и енота умилила любителей животных по всему миру
- 16:21 Одну из самых красивых советских актрис экстренно прооперировали в Москве
- 16:20 Кабмин на месяц отсрочил введение новых правил пересечения детьми линии разграничения на Донбассе
- 16:16 Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
Душа в душу: дружба щенка и енота умилила любителей животных по всему миру (видео)
В новостях разных телеканалов мира был показан забавный сюжет — о дружбе щенка Брошки и енота Мошки, которые вместе живут в минизоопарке российского города Иркутск. Оба они родились три месяца назад, обитают в одном вольере, вместе едят и играют.
Мошку забрали у его матери, которая не могла справиться сразу с пятью детенышами. Без мамы малыш очень грустил, и ему решили подыскать друга. Брошка подошел просто идеально. По словам сотрудников зоопарка, они не просто прекрасно ладят, но и перенимают повадки друг друга. Так, к примеру, собака научилась лазить по человеку и есть фрукты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в американском зоопарке с собакой подружился одинокий детеныш гепарда.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»