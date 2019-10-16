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Мир

Душа в душу: дружба щенка и енота умилила любителей животных по всему миру (видео)

16:33 16 октября 2019 339
Брошка и Мошка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В новостях разных телеканалов мира был показан забавный сюжет — о дружбе щенка Брошки и енота Мошки, которые вместе живут в минизоопарке российского города Иркутск. Оба они родились три месяца назад, обитают в одном вольере, вместе едят и играют.

Мошку забрали у его матери, которая не могла справиться сразу с пятью детенышами. Без мамы малыш очень грустил, и ему решили подыскать друга. Брошка подошел просто идеально. По словам сотрудников зоопарка, они не просто прекрасно ладят, но и перенимают повадки друг друга. Так, к примеру, собака научилась лазить по человеку и есть фрукты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в американском зоопарке с собакой подружился одинокий детеныш гепарда.

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