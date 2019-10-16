Королевский скандал: на Елизавету II подает в суд "законный наследник престола" (фото)

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На королеву Великобритании Елизавету II желает подать в суд проживающий ныне в Португалии 73-летний французский пенсионер Франсуа Графто. Он утверждает, что является законным наследником британского престола, будучи внуком короля Эдуарда VIII. Он уже дважды безуспешно обращался к королеве с просьбой передать ему образцы ее ДНК. Если она откажет в третий раз, Графто намерен добиваться своего судебным порядком.

По закону, Ее Величество не может быть подвергнута ни уголовному, ни судебному преследованию в гражданском суде. Однако Франсуа намерен подать в суд на Букингемский дворец в целом.

Как пишет издание The Mirror, Франсуа утверждает, что у его бабушки, французской швеи Мари-Леони Графто, был роман с будущим королем Эдуардом VIII — тогда еще принцем Уэльским. От этой связи родился ребенок Пьер-Эдуард (отец Франсуа), хотя считалось, что Эдуард умер в 1972 году бездетным. За молчание любовнице была выплачена крупная сумма денег.

Эдуард VIII занимал трон с конца января 1936 года по декабрь того же года. Он отрекся от короны ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. После чего получил титул герцога Виндзорского. А королем стал младший брат Эдуарда — отец Елизаветы Георг VI.

Графто, у которого нет своих наследников, говорит, что его не интересуют деньги и титулы, но он хочет восстановить справедливость и пролить свет на «величайший королевский секс-скандал в истории».

Отец Франсуа умер в 1994 году. У Графто до сих пор хранится подарок, полученный его бабушкой от принца Уэльского — бриллиантовый браслет от Van Cleef and Arpels и часы. Они сделаны для герцога Виндзорского по его спецзаказу. Похожие часы ранее принадлежали герцогине Виндзорской Уоллис и были проданы на аукционе в 2011 году за сумму 286 тысяч фунтов.

Франсуа, его отец Пьер-Эдуард и Эдуард VIII

Мари-Леони

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