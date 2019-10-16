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Кейт Миддлтон и принц Уильям в горах Пакистана примерили традиционные мужские шапки и плащи (фото, видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые прибыли в Пакистан с официальным визитом, после столицы Исламабада побывали в горах самого северного округа страны Читрала, куда их доставили вертолетом. Принц и его жена примерили традиционных мужские шапки местных жителей. Хотя женщинам носить подобные головные уборы не полагается, для герцогини Кембриджской, как для VIP-гостьи, сделали исключение. Уильяму также выдали вышитый плащ, а Кейт — шаль.
Супруги прибыли к подножию Гималаев, чтобы своими глазами увидеть красоту здешней природы, а также последствия глобального изменения климата, которое оказывает свое влияние на ледники. Им также вручили книгу. Посвященную визиту сюда матери Уильяма — принцессы Дианы. Принцесса Уэльская побывала здесь в 1991 году.
Men wear the traditional Chitrali hats but Kate was also given one as as VIP. She was given a shawl, William an embroidered cloak pic.twitter.com/rPwzE9LNzk— Richard Palmer (@RoyalReporter) October 16, 2019
Накануне, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье и принц Уильям в традиционном шервани приехали на вечерний прием на моторикше.
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