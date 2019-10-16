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Принц Гарри публично расплакался, говоря о своем сыне Арчи: в сеть попало видео
Меган Маркл и принц Гарри посетили ежегодную церемонию вручения премий WellChild Awards. Они ежегодно вручается тяжело больным детям и подросткам, мужественно борющимся со своими недугами. Гарри, который является патроном благотворительной организации WellChild, выступил с речью. В частности, он вспомнил, как на прошлогодней церемонии, которую они также посетили вместе с Меган, его жена уже ждала ребенка.
«Мы уже знали, что, что у нас будет первенец — больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…», — тут его голос сорвался, а на глазах выступили слезы. Гарри опустил голову, пытаясь побороть захлестнувшие его эмоции, толпа поощрительно зааплодировала, а ведущая утешительным жестом положила руку принцу на плечо.
Затем внук королевы продолжил: «Я помню, как крепко сжал руку Меган во время церемонии. Мы оба думали о том, каково это будет однажды стать родителями. И, более того, каково это будет — сделать все, что в наших силах, чтобы защитить нашего ребенка и помочь ему, если он сразу родится с проблемой или же заболеет со временем. Теперь, присутствуя здесь, уже будучи родителями, и выступая перед всеми вами — это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок», — сказал принц в своей трогательной речи.
The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. pic.twitter.com/snzrpcnlYh— WellChild (@WellChild) October 15, 2019
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Меган Маркл приехала вместе с Гарри на церемонию в старом пальто и платье со своей помолвки. Она рассказала, что в этот же день впервые привезла пятимесячного сына Арчи на групповые игровые занятия.
Между тем ходят слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские уже ждут второго ребенка.
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