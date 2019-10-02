В Украине рассказали, какие опасности таит перепись населения на оккупированном Донбассе

Украина

На неподконтрольной части Донбасса оккупационные власти начали перепись населения. При этом жители должны заполнить анкету, многие вопрос которой небезопасны для них. Об этом в Facebook написал Юрий Клименко, который долгое время работал в Луганской облгосадминистрации и хорошо знаком с проблемами региона.

«Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной „Л-ДНР“ территории», — утверждает Юрий Клименко.

По его словам, некоторые вопросы официальной анкеты указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Так боевики пытаются выяснить, где живут родственники опрошенных, и чем они занимаются.

«Если переписчики узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции», — считает Клименко.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются провести пробную перепись населения.

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