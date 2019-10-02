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Украина

В Украине рассказали, какие опасности таит перепись населения на оккупированном Донбассе

10:51 2 октября 2019 192
Заполнение анкеты
Инф. «ФАКТОВ»

На неподконтрольной части Донбасса оккупационные власти начали перепись населения. При этом жители должны заполнить анкету, многие вопрос которой небезопасны для них. Об этом в Facebook написал Юрий Клименко, который долгое время работал в Луганской облгосадминистрации и хорошо знаком с проблемами региона.

«Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной „Л-ДНР“ территории», — утверждает Юрий Клименко.

По его словам, некоторые вопросы официальной анкеты указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Так боевики пытаются выяснить, где живут родственники опрошенных, и чем они занимаются.

«Если переписчики узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции», — считает Клименко.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются провести пробную перепись населения.

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