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В Украине проведут пробную перепись населения
Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) анонсировал проведение пробной переписи населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева. Напомним, о проведении частичной переписи населения премьер-министр Алексей Гончарук заявил сразу же после своего утверждения Радой.
В то же время в интервью ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова усомнилась, что место проведения переписи было избрано корректно
«Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее», — пояснила социолог.
По ее мнению, лучше было бы провести пробную перепись в каком-либо сельском районе в Западной Украине.
Напомним, в настоящее время к «переписи населения» готовятся «власти» т.н. «ЛДНР». В соцсетях жители неподконтрольной Украине территории Донбасса пишут, что акцию Пушилин и его российские кураторы придумали для того, чтобы уменьшить «бюджетное финансирование» городов и урезать зарплаты жителям.
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