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Держать “под колпаком” день и ночь: Путин приказал министрам изучать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны регулярно изучать потребительские предпочтения и поведение молодежи в интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети „Интернет“ в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания»,— сказано в документе.
Таким образом правительство «сможет получить представление как формируются взгляды подрастающего поколения», отмечается в поручении.
Отдельным пунктом поручения Путин поставил Кабмину РФ задачу создать центр, который будет наполнять интернет контентом, нацеленным на духовно-нравственное воспитание молодежи.
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Данный перечень поручений был утвержден по итогам заседания совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Публикуя сообщение о поручении Путина, российские СМИ напоминают, что 14 октября в Госдуме прошли парламентские слушания на тему «Угрозы даркнета для российской молодежи». Среди ключевых угроз даркнета участники назвали свободную торговлю оружием и психоактивными веществами, пропаганду педофилии и сексуального насилия, IT-экстремизм, связанный с торговлей данными, хакерскими и вирусными атаками, оборот фальшивых документов и денег, инсайдерской информации, включая секретную, а также пропаганду жестокого обращения с животными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», профессиональный украинский дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что пресловутая «формула Штайнмайера», которую раньше никто не подписывал, была выдернута россиянами из отдельной дорожной карты, которая ранее рассматривалась в Минске и в Нормандии. Кремль просто взял выгодный для себя элемент из этой дорожной карты. И если Украина будет выполнять условия России, то Путин сможет взять в руки всю страну.
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