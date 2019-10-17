Мир

«Украинагейт»: в США арестовали еще одного фигуранта

В Нью-Йорке арестовали делового партнера бизнесменов с украинскими корнями Игоря Фрумана и Льва Парнаса Дэвида Корреа. Бизнесмена агенты ФБР взяли в аэропорту им. Кеннеди. Предприниматель якобы прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Как сообщает Би-би-си, вместе с Фруманом и Парнасом, он обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов.

Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тысяч долларов. При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было.

Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший «за консультационные услуги» от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов.

Кроме Фурмана и Парнаса, обвинения в незаконной лоббистской деятельности и нарушении правил финансирования избирательных кампаний были предъявлены также жителю Калифорнии Андрею Кукушкину.

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