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Происшествия

Дикие люди: сеть взбудоражило видео штурма секонд-хенда в Запорожье

13:17 17 октября 2019 433
толпа у магазина
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье местные жители штурмом взяли магазин дешевой одежды. Покупать вещи в секонд-хэндах многих украинцев вынуждает их материальное положение, ведь по уровню заработной платы Украина остается самой бедной страной Европы.

Видео опубликовали в местных группах в соцсетях.

На ролике видно, как ругаясь и толкаясь, выламывая двери, толпа людей заходит в магазин секонд-хэнда.

В соцсети с сожалением комментируют увиденное, отмечая, что украинцы уже очень обнищали. И такое совсем неудивительно. Хотя некоторые фолловеры отмечают, что в так называемом дешевом магазине цены такие, что выгоднее купить новую одежду. Некоторых же удивило, что люди устроили жуткую давку.

Как сообщали «ФАКТЫ», за последний год хлеб в Украине подорожал на 60%. Это связано как с сокращением производства, так и с подорожанием сырья. Также подорожали картофель, лук и другие продукты питания первой необходимости.

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