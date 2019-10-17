24.71 / 25.01 27.29 / 27.81
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

Если камень сдвинется и застрянет в мочеточнике, может возникнуть почечная колика, — врач

7:42 18 октября 2019 123
почечная колика
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

У молодой киевлянки начало тянуть в левом боку, и оказалось, в почке появился сантиметровый камень. Женщина, которая меньше года назад решила ходить в тренажерный зал, сдала анализы и получила «добро» от всех врачей, недоумевала. Предположила, что камень появился из-за того, что по рекомендации тренера она съедала после занятий вечером немного белковой пищи.

— На образование камней влияет то, как человек питается, какую воду пьет, какой у него обмен веществ, где он живет, — рассказывает заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык. — Очень важно, болел ли мочекаменной болезнью кто-то из родственников. Имеют значение и воспалительные заболевания почек и мочевых путей, и аномалии развития, нарушающие отток мочи из почки.

Люди, страдающие мочекаменной болезнью, часто приходят к нам после летней жары. В знойные дни человек больше потеет. А если он пьет мало жидкости, в почках и мочеточниках, по которым моча поступает в мочевой пузырь, образуются камни. Когда они сдвигаются и застревают, нарушается отток мочи. Она забрасывается обратно в почку (рефлюкс), что вызывает острую боль — почечную колику. Болевые ощущения настолько невыносимы, что женщины, имеющие детей, признаются: готовы родить еще одного, только бы избавиться от почечной колики.

Читайте также: Боль в пояснице может говорить о проблемах с почками, — врач

— Если камень спокойный, как его обнаружить?

Обратиться к урологу, который назначит УЗИ и анализ мочи, а при необходимости — углубленное обследование: рентгенографию (обзорно-экскреторная урография) или компьютерную томографию. В зависимости от ширины мочеточника, формы и размера камня подбирается лечение. Только у пяти процентов пациентов камень может выйти самостоятельно. Остальным его нужно удалить с помощью специальной современной аппаратуры. Применяется ультразвук, причем на расстоянии (дистанционная литотрипсия), используется лазер. Можно удалить камень в почке и через маленький прокол.

— Как избавиться от частых обострений цистита?

— Лечение назначит специалист, предварительно выяснив вид воспаления, его степень. Те женщины, которые самостоятельно пытаются справиться с воспалительным процессом, часто получают обратный эффект: обострения случаются чаще.


Как снять почечную колику? Какие камни нельзя удалить? Что делать, если часто обостряется цистит? Почему возникает воспаление простаты?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 октября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 31 октября

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Институте урологии детям делают щадящие операции: почечные камни удаляют через маленький прокол.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер