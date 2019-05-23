Почечные камни удаляют без разреза: в Институте урологии детям делают щадящие операции

Здоровье

Камень в почке у Лизы обнаружили в десять месяцев. Это была случайная находка: когда девочка заболела острым бронхитом и попала в винницкую больницу, ее направили на УЗИ.

— Диаметр камня был семь миллиметров, — вспоминает Наталья, мама Лизы. — Но врачи сказали, что делать ничего не надо, только наблюдаться, потому что дочка еще маленькая. При этом, конечно, предупредили, что во время любого движения камень может сдвинуться и заблокировать почку или перекрыть мочеточник. Представляете, до трех лет у нас был больной ребенок: нельзя лишний раз ни прыгнуть, ни пробежать, ни покататься на велосипеде. А после операции, в ходе которой удалили камень, Лиза стала практически здоровой.

После операции по удалению камня Лиза стала практически здоровым ребенком. Фото из семейного альбома

— Мы предполагаем, что причиной возникновения камня у Лизы было генетическое нарушение, — говорит заведующий отделением эндоскопической урологии и литотрипсии Института урологии Национальной академии медицинских наук Украины Александр Шевчук. — Но, возможно, сыграло роль то, что девочка с четырех месяцев принимала препараты кальция и находилась в стременах. У некоторых детей камни образуются из-за врожденных дефектов самой почки или из-за воспалительных процессов в мочеполовой системе. Кроме того, случается нарушение кальциево-фосфорного обмена в организме. Поэтому уже после операции или ультразвукового дробления камень сдают на структурный анализ в лабораторию. Там его изучают, определяют состав. Затем врач дает рекомендации. Но не нужно думать, что камни образуются только из-за употребления каких-то вредных продуктов. Это бывает, если у человека уже есть патология обмена веществ.

— Почему у детей камни в почках часто находят случайно, как было у Лизы?

— Почка — это орган, который окончательно сформируется к восьми — десяти годам. И таких симптомов болезни, как у взрослых, у детей не бывает. Например, почечной колики. Если на УЗИ ребенка приводят с болями в животе, то врач ищет причину в желудочно-кишечном тракте, а камень находит случайно. Но если узист в обычной больнице, например, не заметил, что в мочеточнике находится камень и моча плохо отходит, то ребенку ставят грозный диагноз гломерулонефрит и начинают лечить, не получая нужного результата. Нам же приходится этот диагноз снимать и выполнять операцию — убирать камень из мочеточника. Опыт показывает: если в анализе мочи у ребенка есть отклонения от нормы, надо искать их причину, а не ждать, что все само пройдет.

«Жаль, когда ребенку делают не щадящую, а полостную операцию на почке, что грозит осложнениями»

Лиза и ее братик-двойняшка Коля родились недоношенными, слабенькими, у обоих были проблемы со здоровьем. Поначалу дети находились в реанимации Винницкой детской областной больницы. Вскоре после рождения там же, в Виннице, Коле сделали операцию на сердце. А у Лизы возникла ретинопатия новорожденных, которую устранили специалисты столичного «Охматдета». В четыре месяца девочке поставили диагноз дисплазия тазобедренных суставов, надели стремена, назначив препараты кальция. В десять месяцев Лиза с острым бронхитом попала в стационар. Словом, опыт общения с врачами у ребенка был. И она стала их бояться.

— В Институте урологии, куда мы впервые приехали год назад, дочка не давала посмотреть себя на УЗИ, ее даже нельзя было уложить на кушетку, — вспоминает Наталья. — Я предлагала подержать Лизу, но меня убедили, что с ней договорятся. К моему удивлению, так и случилось.

— Во время обследования выяснилось, что камень в почке у девочки уже очень большой, занимает почти всю лоханку, а значит, дробить его дистанционно будет опасно, — рассказывает директор Института урологии Национальной академии медицинских наук Украины профессор Сергей Возианов. — Поэтому приняли решение удалить камень через сантиметровый прокол методом перкутанной литотрипсии.

Сергей Возианов: «Если УЗИ показало, что с почками есть проблемы, не надо ждать, пока ребенок подрастет. Лучше приехать к нам на консультацию». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Как это делается?

— Под контролем УЗИ в почку вводится специальная трубка (амплац), по которой заводится нефоскоп с камерой. Камни дробят с помощью ультразвукового бура и извлекают тонкими щипцами. Проводить операцию было сложно, потому что Лиза даже для своего возраста очень маленькая. Но нам удалось сделать все, что нужно.

— Камни в почках у детей встречаются редко?

— Наши специалисты с помощью малоинвазивных методов проооперировали 387 детей. Применяли эндоскопию, дистанционное дробление камней. В последнем случае с помощью УЗИ и рентгена определяется локализация конкремента. Эпицентр ударной волны фокусируется непосредственно на камне. Операция проводится под щадящим наркозом. Методика разработана в нашем институте, больше нигде в Украине такие методы удаления камней, как дистанционная и перкутанная литотрипсия, не используются.

К сожалению, детям с мочекаменной болезнью все еще делают полостные операции, хотя в течение десяти лет наши врачи постоянно делятся опытом с коллегами, ездят на конференции. К тому же риск рецидива заболевания, особенно при генетических дефектах обмена веществ, довольно высок. При частых открытых операциях почка страдает, нарушаются ее функции, в некоторых случаях орган приходится удалять. И это приводит к инвалидности. А ведь если сделать ребенку щадящую операцию, он после нее будет здоров.

«Чтобы проконсультировать маленького пациента в Институте урологии, направление у педиатра брать не надо»

— Как попасть на консультацию в Институт урологии? — спрашиваю Сергея Возианова.

— Очень просто. Никакого направления у педиатра или семейного врача брать не нужно. У нас есть своя консультативная поликлиника. Специалисты принимают в порядке живой очереди. Некоторые родители ждут, когда ребенок подрастет. Этого делать не стоит: пока камень еще маленький, его можно дробить дистанционно, даже без прокола, и песок свободно выйдет с мочой. Даже если сделаем щадящую операцию, почка не пострадает. Самому маленькому нашему пациенту был всего годик. А вот на полостную операцию соглашаться не стоит, пока не выясните, можно ли сделать щадящую.

Наталия знает, что ее дочке некоторое время придется находиться под наблюдением специалистов Института урологии.

— После выписки Лиза должна соблюдать определенную диету, пить достаточное количество воды, чтобы соли не скапливались в организме и не случился рецидив, — продолжает Наталия. — Будем периодически делать УЗИ, сдавать анализы, чтобы камень не образовался вновь.

«После выписки из больницы Лиза должна соблюдать диету и пить достаточное количество воды, чтобы камень не образовался вновь», — говорит мама девочки Наталья. Фото из семейного альбома

— Давая диетические рекомендации, необходимо учитывать возраст ребенка, — говорит Александр Шевчук. — И вот тут возникают сложности. Ведь дети растут, их нельзя, как взрослых, ограничить в питании. Поэтому так важно знать состав камня, прежде чем назначать диету. Она подбирается индивидуально с четким пониманием проблемы в целом.

— Можно ли детям проходить санаторно-курортное лечение?

— Тем, кто старше десяти лет, — да. Минеральная вода украинских курортов — в Сатанове, Сходнице, Трускавце — оказывает лечебное действие на мочеполовую систему. А маленьким детям лечебные воды назначают с осторожностью, так как ребенок активно растет, а с мочой вымываются микроэлементы.

Врачи Института урологии вспоминают Лизу Вонсович с улыбкой.

— Чтобы зайти в палату и осмотреть малышку уже после операции, нам пришлось «подкупать» ее игрушкой, — говорит Александр Шевчук. — Очень радостно, когда одним простым решением ты помогаешь человеку избавиться от проблемы: раздробить камень, не повреждая орган, либо снять ложный диагноз. Но если пациент попал к нам поздно и приходится удалять почку, пусть даже лапароскопически, тогда расстраиваешься.

— Я очень благодарна врачам за профессионализм и душевное отношение к моей Лизе, — говорит мама девочки. — Когда мы выписывались, дочка получила в подарок игрушечную собачку, с которой теперь не расстается.

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