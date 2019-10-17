Украина

Сенцов рассказал, о чем спросит Путина, когда того приговорят в Гааге

Бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов сказал, что напишет в письме Владимиру Путину, когда тому объявят приговор в международном суде. Об этом сообщает «ГОРДОН».

Олег Сенцов заявил, что «обязательно напишет ему письмо, чтобы спросить его, каково это».

Режиссер представляет картину, когда Путин стоит, «внезапно старея», и его лицо покрывается морщинами, как у главного героя произведения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В этот момент Сенцов собирается спросить Путина, как дела и не хочет ли он чая.

Режиссер сказал также, что украинцы и россияне — это «родственные народы» и, «по сути, братья». Но в российской тюрьме он понял, что россияне «безразличны к происходящему в стране».

Как сообщалось ранее, Олег Сенцов сделал резонансное заявление о россиянах.

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