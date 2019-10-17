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Шоу-бизнес

Замешан известный рэпер: открылись новые подробности кокаинового скандала с Бочкаревой

18:37 17 октября 2019 202
Наталья Бочкарева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Открылись новые подробности скандала с Натальей Бочкаревой, которую якобы задержали с кокаином в трусах. Сама актриса не комментирует историю с наркотиками и не явилась на судебное заседание по делу.

Многие коллеги Бочкаревой не верят, что она употребляет наркотики. Бывшая помощница Бочкаревой предполагает, что Наталью могли подставить.

Эту версию выдвигает и издание МК, в распоряжении которого оказались новые сведения по громкому делу. В истории всплыло имя известного рэпера.

«Нам стало известно, что персонажи светской тусовки довольно долгое время приобретали товар у одного и того же наркодилера. Но где-то пару месяцев назад качество „дури“ резко снизилось. Выход предложил один из любителей „беленького“ — известный рэп-исполнитель», — цитирует свой источник МК.

Якобы запрещенные препараты продавали через интернет-магазин. Заказчик оплачивал товар через Интернет или по телефону, а ему сообщалось место «закладки», не редко — это проверенные места в спальных районах. У оперативников уже фигурировал дом 23 по Щелковскому шоссе в Москве. Именно по этому адресу менее чем за час до задержания якобы была замечена Бочкарева.

Также предполагают, что актрису остановили не случайно для проверки документов. На записи с камер видеофиксации была замечена машина, которая ехала за автомобилем актрисы от дома на Щелковском шоссе до места задержания. После чего машина скрылась в неизвестном направлении.

Напомним, Наталью Бочкареву обвиняют в хранении наркотиков. Актриса сама призналась, что у нее в трусах в купюре находится то самое вещество. После скандала с задержанием она сначала все отрицала, а потом исчезла из поля зрения, не была активна и в социальных сетях.

Затем появилась информация, что заболела. А ее друг сообщил о частичном параличе лица. Позже Бочкарева объявила, что у нее все хорошо, и она укатила на гастроли.

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