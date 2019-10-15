Снова нарушила закон: Наталья Бочкарева может попасть за решетку

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в трусах, может угодить за решетку. Дело в том, что актриса нарушила подписку о невыезде. Об этом она сама сообщила в Instagram, нарушив длительное молчание и опровергнув слухи о параличе лица. Наталья опубликовала новое фото, на котором выглядит счастливой и здоровой, рассказала о насыщенном графике.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу», — написала Бочкарева.

Как сообщает Telegram-канал Life, в Министерстве внутренних дел России не в курсе передвижений актрисы.

«Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу», — пишет Life.

Напомним, после скандала с наркотиками Бочкарева на время исчезла из поля зрения. Появились слухи, что Бочкарева серьезно заболела. Новым постом актриса опровергла слухи о болезни, также бывшая коллега актрисы не верит в то, что Наталья употребляла наркотики, она уверяет, что Бочкареву могли подставить.

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