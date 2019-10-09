Не сообразила, что делает: помощница Натальи Бочкаревой раскрыла детали скандала с наркотиками

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева предпочитает не комментировать скандал с наркотиками. За нее это делают друзья и коллеги, высказывая свою точку зрения на произошедшее. Большинство из них поддерживают «Дашу Букину» и не верят, что она употребляет наркотики.

В этом уверена и бывший пиар-директор Бочкаревой Дарья Дьяченко, проработавшая с актрисой девять лет. Она считает, что Наталья могла стать жертвой недоброжелателей, которые намеренно ее подставили, чтобы разрушить карьеру. Дарья сообщила, что в соцсетях к ней обратился неизвестный, который предлагал за вознаграждение «слить» частную информацию о Бочкаревой, порочащую ее честь.

Дьяченко также заверила, что никогда не видела Наталью под действием наркотиков.

«Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом. Не сообразила, что делает, сразу. Не зря ведь она так быстро выдала тот факт, что они у нее таки были. Значит, возможно, и не для себя везла. Думала, пронесет, а по пути подставили… Впрочем, лучше всего подождать, когда Наташа сама скажет что-то. Кроме того, она столько сделала за последнее время! Такого ранее не было никогда!», — сказала Дарья.

Напомним, в сети появилось видео, как женщина очень похожа на Наталью Бочкареву, признается полицейским, что у нее в трусах спрятана купюра с наркотиками. Позже актриса все отрицала, а потом исчезла. Оказалось, что она просто заперлась в квартире и не выходит на связь. По телефону актриса заверила, что чувствует она себя нормально.

Скандалу с наркотиками посвятили несколько передач на росТВ. Ведущая Дана Борисова жестко прошлась по Бочкаревой, назвав ее наркоманкой.

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