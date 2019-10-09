24.69 / 25.05 27.00 / 27.50
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не сообразила, что делает: помощница Натальи Бочкаревой раскрыла детали скандала с наркотиками

12:56 9 октября 2019 416
Наталья Бочкарева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева предпочитает не комментировать скандал с наркотиками. За нее это делают друзья и коллеги, высказывая свою точку зрения на произошедшее. Большинство из них поддерживают «Дашу Букину» и не верят, что она употребляет наркотики.

В этом уверена и бывший пиар-директор Бочкаревой Дарья Дьяченко, проработавшая с актрисой девять лет. Она считает, что Наталья могла стать жертвой недоброжелателей, которые намеренно ее подставили, чтобы разрушить карьеру. Дарья сообщила, что в соцсетях к ней обратился неизвестный, который предлагал за вознаграждение «слить» частную информацию о Бочкаревой, порочащую ее честь.

Дьяченко также заверила, что никогда не видела Наталью под действием наркотиков.

«Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом. Не сообразила, что делает, сразу. Не зря ведь она так быстро выдала тот факт, что они у нее таки были. Значит, возможно, и не для себя везла. Думала, пронесет, а по пути подставили… Впрочем, лучше всего подождать, когда Наташа сама скажет что-то. Кроме того, она столько сделала за последнее время! Такого ранее не было никогда!», — сказала Дарья.

Напомним, в сети появилось видео, как женщина очень похожа на Наталью Бочкареву, признается полицейским, что у нее в трусах спрятана купюра с наркотиками. Позже актриса все отрицала, а потом исчезла. Оказалось, что она просто заперлась в квартире и не выходит на связь. По телефону актриса заверила, что чувствует она себя нормально.

Скандалу с наркотиками посвятили несколько передач на росТВ. Ведущая Дана Борисова жестко прошлась по Бочкаревой, назвав ее наркоманкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Анна Седокова

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

мужчина

В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин: детали происшествия

Сериал Сваты

Федору больно: стала известна “болезненная” реакция актера Добронравова на предложение запретить «Сватов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер